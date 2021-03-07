شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "الأمن العام" يوضح سر السماح بمزاولة بعض الأنشطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام،العميد سامي الشويرخ، أنه تم السماح بمزاولة بعض الأنشطة اعتبارا من يوم ٢٣ رجب، مشيرا:" هناك التزاما من شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية ونطمح للمزيد من الانضباط والتعاون والإيجابية".

وأضاف سامي الشويرخ، في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن المملكة اليوم تمر بظرف صحي يحتاج من الجميع التعاون والإيجابية والتقيد بالأنظمة والتباعد الجسدي.

وأشار: خلال الشهر الماضي، تم رصد ٢٠٩ ألف و٦٨١ مخالفة تنوعت بين عدم التقيد بالكمامة أو التباعد الجسدي وعدم التزام بعض المنشآت بالأعداد المسموح لها، وهذه المخالفات تظهر العزم والجدية والمتابعة الدقيقة لتطبيق الأنظمة الاحترازية والتدابير الوقائية.