شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تصريح من "الصحة" يحسم الجدل بشأن حاجة المملكة لإجراءات مشددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن معظم الدول تراجعت عن مناعة القطيع كون أن فيروس كورونا خطير ووفياته مرتفعة.

وأضاف محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن المملكة ليست بحاجة لإجراءات مشددة.

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أوضح متحدث الصحة، أن خطوة الحصول على اللقاح يجب أن تكون بشكل سريع حتى نعود لحياتنا الطبيعية.

‏وتابع:" لا نزال نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات بـ ‎كورونا في المملكة".