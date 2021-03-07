شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم صلاة الجماعة مع الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الأحد، حكم صلاة الجماعة مع الأطفال.

وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " إنه ثبت أن بعض الصحابة كان سنه 7 سنوات وأذن له النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يصلي بجماعته لأنه أكثرهم حفظًا للقرآن.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن " ماذا افعل لو دخلت المسجد ووجدت صغار بالسن اعتقد انهم غير مكلفين يصلون جماعة هل ادخل معهم في الجماعة أو أصلي لوحدي؟ ".