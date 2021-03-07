بدء تركيب رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على مداخل المنشآت التجارية بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، بدء تركيب رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على مداخل المنشآت التجارية.

وقالت أمانة الرياض، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: في خطوة تهدف إلى أتمتة العمل الرقابي، وتمكين السكّان من معرفة تقييم المنشآت وجودة خدماتها؛ أمانة منطقة الرياض تبدأ المرحلة الأولى من تركيب رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية؛ ضمن جهودها للتحول نحو مدينة ذكية.

في خطوة تهدف إلى أتمتة العمل الرقابي وتمكين السكّان من معرفة تقييم المنشآت وجودة خدماتها.. #أمانة_منطقة_الرياض تبدأ المرحلة الأولى من تركيب رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية ضمن جهودها للتحول نحو مدينة ذكية.. pic.twitter.com/dAVbI5kDmW — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 7, 2021

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