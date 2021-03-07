«التحالف» يعرض لقطات لتدمير 3 طائرات مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطعي فيديو، يظهران لحظة تدمير 3 طائرات بدون طيار «مفخخة» من نوع «صماد» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة اليوم.

وأعلن التحالف، مساء الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وكان التحالف أكد في وقت سابق اليوم، تدمير دفاع جوي مُعادٍ من نوع «سام-6» يتبع لميليشيا الحوثي في مأرب باليمن.

وقال التحالف، إن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم بـ12 طائرة مسيرة.

وصرح التحالف بأن اعتداءات ميليشيا الحوثي بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود إلى فرض تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية مستمرة للتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا.

تصدر وسم «القوات الجوية الملكية السعودية» اهتمام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعة الماضية، احتفاء بضربات تحالف دعم الشرعية ضد ميليشيا الحوثي.

وحاز وسم «القوات الجوية الملكية السعودية»، الذي تصدر ترند موقع تويتر، على أكثر من 18 ألف تغريدة في وقت وجيز.

وتفاعل المغردون عبر الهاشتاق، معبرين عن تقديرهم لرجال القوات الجوية على تضحياتهم وإحباطهم محاولات الميليشيات الحوثية استهداف بلاد الحرمين الشريفين.

وشارك مستخدمو موقع تويتر، آلاف التغريدات من خلال الوسم، دعوا فيها المولى عز وجل أن يسدد خطاهم ويثبت أقدامهم ويؤيدهم بالنصر.

وجاء تصدر الوسم، تزامنًا مع العملية النوعية الموجهة التي تشنها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن فيما أكد في وقت لاحق عن تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعددًا من المحافظات اليمنية الأخرى.

وقال التحالف، إن اعتداءات ميليشيا الحوثي بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود إلى فرض تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية مستمرة للتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا.