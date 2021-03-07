«التحالف»: اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وكان التحالف أكد في وقت سابق اليوم، تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع «سام-6» يتبع لميليشيا الحوثي في مأرب باليمن.

وقال التحالف في وقت سابق، إن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم بـ 12 طائرة مسيرة.

وقال التحالف، إن اعتداءات ميليشيا الحوثي بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود إلى فرض تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية مستمرة للتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا.