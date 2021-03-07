«الأرصاد»: طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق.. الاثنين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استقرار الطقس بوجه عام الاثنين، على معظم مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: ستشهد البلاد غدًا طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 15ـ 38 كمم ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية؛ بسرعة تتراوح بين 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين: