4 مسارات لحافلات الرياض

مع اقتراب الانتهاء من تجهيزات محطات الحافلات في أنحاء العاصمة الرياض، يترقب سكان المدينة الانطلاق الرسمي والفعلي لاستخدام الحافلات في المشروع الذي يعد نقلة نوعية في قطاع النقل بالعاصمة، حيث روعي عند تصميم المشروع عدد من الأهداف الرئيسية للعمل بشكل متكامل مع شبكة القطارات، كما روعي التوافق مع المخطط العمراني والتوسع المستقبلي للمدينة، وربط مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، كما يهدف المشروع إلى تقليل كثافة حركة السيارات في الشوارع والطرق والحد من التلوث البيئي وهدر استهلاك الطاقة، وتقليل الوقت المهدر على شبكة الطرق.

شبكة متكاملة

يضم مشروع محطات الحافلات شبكة متكاملة من المسارات بطول 1200 كلم، و22 مسارًا و6765 محطة متوزعة على كافة أحياء وطرق العاصمة، وتم تقسيم شبكة خطوط الحافلات إلى 4 مستويات الأولى هي خطوط الحافلات ذات المسار المخصص بعدد محطات يبلغ 103، أما المستوى الثاني فهو خطوط الحافلات الدائرية، وهي تخدم مراكز التجمعات الكبيرة في المدينة، وتتكون من مسارين رئيسيين بطول إجمالي قدره 83 كم، وبعدد محطات يبلغ 67 محطة.

سمة مميزة

يشتمل المستوى الثالث على خطوط الحافلات العادية، ويربط الأحياء السكنية في 17 مسارًا بطول 444 كم، أما المستوى الرابع والأخير فهو خطوط الحافلات المغذية، ويعمل هذا المستوى داخل الأحياء السكنية بطول 600 كيلومتر، تغطي معظم أحياء مدينة الرياض.

وتم إعداد تصميم موحد للحافلات ليُعطي سمة مميزة لمشروع حافلات الرياض ويتوافق مع تصاميم قطار الرياض، مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للحافلة ومراعاة متطلبات السلامة.

كما تم الحرص على توزيع المقاعد ضمن الحافلات وتوفير أماكن خاصة بالعائلات، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل الحافلات على أنظمة عرض معلومات الرحلات ومحطات التوقف، وكاميرات للمراقبة كما تم تزويد الحافلات بأنظمة تتبع ومراقبة.

المسارات الـ4

المسار المخصص

الدائرية

العادية

المغذية