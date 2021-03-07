40 غرفة نفايات طبية للمراكز الصحية بالرياض

ويشتمل المشروع على تقديم المواد والمعدات والعمال لتنفيذ وإتمام ضمان الأعمال في عقد يستمر لـ3 أشهر من تاريخ الاستلام الابتدائي، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي تطلبها الوزارة.
وتبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة 85 % من أنشطة الرعاية الصحية
%15 مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة
16 مليار حقنة حول العالم لا يتم التخلص من معظمها بالطريقة السليمة
أنواع المخلفات
الناقلة للعدوى
الملوثة بالدم وسوائل الجسم الأخرى
الباثولوجية
الأنسجة أو الأعضاء أو السوائل البشرية، وأجزاء الجسم
الحادة
المحاقن والإبر والمشارط والشفرات
الكيميائية
المذيبات والمواد المطهرة والفلزات
المستحضرات الدوائية
العقاقير واللقاحات المنتهية الصلاحية
السامة للجينات
النفايات البالغة الخطورة أو المطفرة أو المسرطنة
المشعة
المواد المستخدمة في العلاج الإشعاعي
غير الخطرة أو العامة
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