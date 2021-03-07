جبلين الحرازات مطالبات بالسفلتة والإنارة

ويقول أبو عمار من ساكني الحي: إن حيهم تتجاوزه الخدمات إلى أحياء جديدة لم تُنشأ إلا في الآونة الأخيرة. مطالبا بتقديم الخدمات التي يحتاجها من إنارة وصرف صحي لخدمة السكان، ويضيف بأن لهم معاملة في الأمانة منذ عام 1430 واضطروا قبل 6 سنوات أن يدفعوا 60 ألف ريال لأحد المقاولين، ليسفلت لهم جزءا من الطريق، لكن الأمطار أتت عليه وجرفته.
وأوضح جارالله عبدالله أن عدم سفلتة الطريق تشكل خطرا على المارة، فضلا عن الأتربة المتصاعدة التي قد تسبب أمراضا صدرية وغيرها، فضلا عن غياب الإنارة، ويضيف بأن غرب شارع الأربعين بالحرازات ينعم بكل الخدمات، بينما أحياء الشرق تنقصها كل الخدمات، بينما أكد سعد الخثعمي أن النظافة مهملة، ولا توجد لديهم خدمات مياه أوصرف صحي، مطالبا بسرعة إيصالها.
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