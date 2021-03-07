بلدي عسير يزور مشاريع الأمانة

بعد ذلك تم الانتقال لطريق الثلاثين، والذي مضى عليه أكثر من 3 سنوات وبعد الاستماع إلى شرح المهندس المختص والمقاول، اتضح وجود برج ضغط عال لشركة الكهرباء، يقع في جزء من الطريق، ويمثل عائقا لإنجاز المشروع، كما أن الجزء المقابل لدوار السلام يحتاج إلى عدة أيام لإنجازه، ووعد المشرف بفتحه خلال 5 أيام. واستمع الفريق لشرح مفصل من المهندس المشرف والمقاول، وجرى تسجيل المعوقات وسيعمل المجلس على تذليل العقبات، في سبيل إنجاز المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة للعمل على تلافيها.
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