السعودية | رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى المدينة المنورة

المناطق - واس

وصل رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري.