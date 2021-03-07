الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

القبض على 4 وافدين غشوا في أسطوانات الغاز بالمدينة المنورة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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قبضت شرطة المدينة المنورة على 4 وافدين غشوا في أسطوانات الغاز.

تفاصيل العملية:

وتمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، بعد قيامهم بممارسة الغش في أسطوانات الغاز؛ وذلك بإعادة تعبئتها ووضع الختم وغلاف شركة الغاز الوطنية.

وضبطت الشرطة 128 أسطوانة للغاز وخراطيم تعبئة وتفريغ العبوة ومبلغ 10,000 ريال، حيث تم إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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