الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

عودة أوايسس الرياض ومنع دخول الأقل من 15 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة فعالية أوايسس الرياض الترفيهية للعمل بدءًا من اليوم، وذلك بناء على قرار وزارة الداخلية بالسماح للأنشطة والمرافق الترفيهية بمزاولة العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد19).

شروط الدخول:

وشددت على ضرورة التزام “زوار أوايسس “الرياض بـ”البروتوكولات” والإجراءات الاحترازية، وتحميل تطبيق “توكلنا”، وارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الجسدي، وتجنب المصافحة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، إضافة إلى عدم اصطحاب من يقل عمره عن 15 عامًا، كما يُفضل وحرصًا على سلامة كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، عدم حضورهم.

فحوصات كورونا يوميًا:

وأكدت الهيئة أن جميع العاملين في الفعالية تجرى لهم فحوص فيروس “كورونا” يوميًا، إضافة إلى تعقيم جميع المواقع والممرات بشكل دوري وعلى مدار الساعة للمحافظة على صحة وسلامة زوار الفعالية.

وأشارت إلى أن الزوار الذين لديهم حجوزات سابقة خلال فترة إيقاف الأنشطة الترفيهية يمكنهم إعادة جدولتها في الوقت المناسب لهم، عبر الرقم 920003772.

ويُعد أوايسس الرياض أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والمطاعم الراقية.

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