الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

وصول 10 آلاف رأس من الأغنام قادمة من رومانيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول 10 آلاف رأس من الأغنام قادمة من رومانيا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يبين خطوات الفسح، حيث تم استقبال الأغنام على سفينة عبر محجر ميناء جازان، وأظهرت الفحوصات خلوها من الأمراض.

استيراد المواشي:

يُذكر أن هذه الإرساليات تأتي ضمن جهود الوزارة لاستيراد المواشي من خارج المملكة دعمًا للسوق المحلي، وحفاظًا على استقرار الأسعار، وتسهيلًا على المواطنين والمقيمين.



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