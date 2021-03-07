أكثر من 20 ألف خيار سكني في الرياض بقسط يبدأ من ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

تحتضن مدينة الرياض عددًا من المشاريع السكنية التي يتيحها برنامج “سكني” وتوفر 20,558 وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن 16 مشروعًا تتوزع في شمال الرياض وشرقها وغربها، غالبيتها بدأت أعمال البناء والإنشاءات فيها، ويمكن حجزها عبر موقع وتطبيق “سكني” على الرابط (هنا) ضمن إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال للوحدة وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ من ألف ريال.

مشاريع عقارية في الرياض:

ويتم تنفيذ هذه المشاريع في عدد من أحياء مدينة الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وتصاميم ومساحات متعددة تلبي طلبات واحتياجات الأسر السعودية، وذلك في إطار جهود برنامج “سكني” لتوفير الحلول التمويلية والخيارات السكنية بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وتقع غالبية المشاريع المتاحة للحجز ضمن ضاحية الجوان، والتي تتيح نحو 10 مشاريع تضم نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق توفر مساحات للحدائق والملاعب والمرافق التجارية والترفيهية والتعليمية لتعزيز جودة الحياة، وتحتضن الضاحية مشاريع (إسكان الرياض1، وإشراق ليفنج، وعمائر الجوهرة، مرسية، وشمس الديار، ونساج تاون- الرياض، والنرجس فيو، وسرايا الجوان، والمهندية، والرابية)، غالبيتها تم طرحها خلال 2020.

3 مشاريع جديدة:

كما تضم الرياض 3 مشاريع من أحدث المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال العام الماضي 2020، وهي مشروع “جوهرة السحاب” بحي طويق، ويوفّر 171 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة على مساحة تتجاوز 26 ألف م2، ومشروع “مسكن هايتس” الذي يقع وسط الرياض ويوفّر 476 فيلا وتاون هاوس ويقع على مساحة تتجاوز 120 ألف م2، في موقع مميز بالقرب من غالبية الطرق المحورية والرئيسية، وجميع الوجهات والمشاريع الرئيسية بالمنطقة كمحطة قطار الرياض، بالإضافة إلى “المشرقية” الذي يضم 3700 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 3.2 مليون م2 شرق العاصمة.

مشروعات أخرى:

كما تتوزع باقي الوحدات التي تحتضنها الرياض في عدة مواقع متنوعة، مثل مشروع “بوابة الشرق” والذي يوفر 3665 فيلا سكنية في شرق الرياض على مساحة تتجاوز 6.5 ألف م2، ومشروع “معالي عنان” الذي يضم 440 فيلا وتاون هاوس على مساحة 106 ألف م2 بالقرب من طريقي الدمام وخريص، فيما يوفر مشروع “بيوت الزامل” 155 فيلا على مساحة 40 ألف م2 في مخطط المعالي بحي الجنادرية ويسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسية (طريق الدمام، طريق خريص، طريق الشيخ جابر، طريق الجنادرية).

شارك الخبر