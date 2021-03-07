فيديو.. اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لاعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين من نوع “صماد” أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة اليوم.

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه السعودية.

10 طائرات مسيرة:

وأضاف التحالف أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم رصد عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

التحالف يمارس ضبط النفس:

ويمارس التحالف أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب، ويتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بحزم، وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شارك الخبر