تقويم التعليم تعيد التذكير بموعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية:

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: “إنه إشارة إلى الاستفسارات الواردة بخصوص موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وبناءً على ما حددته هيئة تقويم التعليم والتدريب سابقًا؛ فإنها تؤكد بأن موعد إعلان النتائج سيكون في 30/ 5/ 2021م بإذن الله”.

ضوابط الإعادة:

وكانت تقويم التعليم قد أعلنت في وقت سابق أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما.

وأشارت إلى أنه يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

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