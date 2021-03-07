الخدمات الطبية في الداخلية تواصل حملة الوقاية أمان عبر 14 مركزًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - واس

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واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة “الوقاية أمان” لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم، عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن المملكة، تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض -مكة المكرمة – الدمام)، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المملكة.

الخدمات الطبية:

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية بالتسجيل وذويهم في منصة “صحتي” للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.



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