شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يرأس اجتماع الهيئة الصحية ويتطلع للتميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترأس أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية الصحية بالمنطقة.

و بدأ الاجتماع المنعقد -عبر الإتصال المرئي- بكلمة لأمير المنطقة قال فيها: «بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية الصحية بالمنطقة». وأكد الأمير حسام اطلاعه على أهداف الهيئة المتطلعة لتحسين وتطوير أداء القطاع الصحي العام والخاص وجلب الاستثمار الصحي للمنطقة ما يؤسس لخدمات صحية مميزة تسهم في تطوير أداء القطاع الصحي وتعزّز من طرح المبادرات والاقتراحات التي من شأنها تطوير الخدمات الطبية وتسهيل اجراءاتها، متمنياً للجميع التوفيق، والخروج بتوصيات عملية تهدف الى نجاح أعمال الهيئة. وقدم الأمير حسام الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لدعمهما المتواصل للقطاع الصحي، خصوصاً الدعم اللامحدود خلال جائحة كورونا وتحقيق النجاحات التي اذهلت العالم. وأعلن أمير منطقة الباحة اختيار الدكتور عصام بن سعد الغامدي أميناً للهيئة الاستشارية الصحية بالمنطقة.

وأطلق منصة التطوع للممارسين الصحيين من شبان وفتيات منطقة الباحة للعمل في مستشفيات المنطقة وبإشراف من امارة المنطقة وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة.

وحث الأمير حسام أمين الهيئة والأعضاء على بذل مزيد من الجهود في عدد من الملفات الهامة لتطوير القطاع الصحي بالمنطقة، لافتاً إلى أن جميع ما يقدمونه من رؤى واقتراحات ومبادرات واستشارات محل اهتمام بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب الدكتور عصام بن سعد الغامدي عن عظيم شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على الثقة الكريمة، موضحاً أن الهيئة ترسم تطلعاتها بما يتواءم مع طموحات أمير المنطقة، مؤكداً أنه وجميع الأعضاء سيبذلون قصارى جهودهم في خدمة المنطقة، مثمناً إطلاق (منصة التطوع للممارسين الصحيين) التي يستفيد الجميع من خدماتها، بإسهامها في تنسيق وجدولة زيارة الأطباء والاستشاريين لعيادات المستشفيات وفق جدول زمني وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.