شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميراً لمنطقة حائل لمدة أربع سنوات.

وأعرب أمير حائل عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء.