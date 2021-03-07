شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يدشن الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به المنطقة خصوصا في جانب التحول الرقمي.

كما قدم شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود نظير دعمه ومتابعته للمضي قدما في الشأن التقني.

جاء ذلك لدى تدشين أمير منطقة مكة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة (وصل) والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).

مشروع ثقافي سنوي

وأكد خالد الفيصل أن دور الإمارة خدمة المواطن والمقيم في المنطقة، منوها إلى أن الإمارة بدأت منذ 5 أعوام في مشروع ثقافي سنوي يحمل عنوان (كيف نكون قدوة؟) يتم تغيير موضوعه كل عام، ويحمل في هذا العام شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، مشيرا إلى أن إمارة منطقة مكة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي والتواصل مع الجهات الحكومية في المنطقة، مهنئا كافة الشركاء على ما تحقق من إنجازات في هذا الجانب.

وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة أن موضوع الملتقى (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟)، سوف يستمر في الدورة المقبلة للملتقى، ويأتي ذلك في خطوة لمواصلة التحول بين كافة الجهات الحكومية والأهلية وأن يكون للإنسان السعودي في منطقة مكة دوره الفاعل في الإسهام في تحقيق الارتقاء بالمنطقة وأن يصل بها إلى المستوى العالمي في هذا الشأن.

اتفاقية تعاون

كما شهد أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقية تعاون بين شركة باب رزق جميل ويمثلها المدير التنفيذي عبدالرحمن الفهيد، وملتقى مكة الثقافي ويمثله المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري، وتنص على تقديم حلول تمويلية لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع والأفكار الريادية لملتقى مكة الثقافي بهدف تشجيع المبتكرين في الجوانب التقنية.

وخلال الحفل تم عرض فيلم عن مشروع الربط الالكتروني الذي تشرف عليه إمارة المنطقة ويشارك في تنفيذه جامعة جدة بالشراكة مع عددٍ من الوزارات والهيئات والشركات، والذي يخدم أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.

تغيير السلوك الرقمي

وبحسب الفيلم فإن الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في منطقة مكة يسهم في تحقيق الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يحدث تحولا جذريا في طريقة العمل، بهدف تسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي بينها لضمان استدامة الخدمات المقدمة، ولأجل تنفيذ المشروع تم تطوير منصة الكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تسهم في دعم اتخاذ القرار، إضافة لإنشاء منصة الاستعلام الموحد والتي تمكن من الاستفسار عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات.

وقدم الفيلم نبذة عن الدورات التدريبية التي نفذتها عدة جهات -عن بعد- ضمن فعاليات الملتقى، واستفاد منها أكثر من 24 ألف متدرب ومتدربة من أبناء المنطقة.

محاور الدورات التدريبية:

