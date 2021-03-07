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الخطاط الكباسي: التمديد يحرك طاقة الفنانين ويرسخ التراث الإسلامي

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- بواسطة أيمن الوشواش - وصف الخطاط جمال الكباسي مبادرة عام الخط العربي التي أطلقتها وزارة الثقافة في 2020، ومددته ليشمل العام الحالي 2021، بالقفزة الحضارية الرائدة والسابقة على مستوى العالم العربي، مؤكدا على أثرها العظيم في نفوس الخطاطين السعوديين والعرب على حد سواء.

وأضاف «يعد قرار تمديد عام الخط العربي قرارا نوعيا يسهم في تحريك طاقة الفنانين، من خلال الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، لهذا كان التمديد ضروريا ورائعا لتحقيق أهداف أساسية، منها تعزيز حضور الخط وترسيخ التراث العربي والإسلامي، من خلال إقامة المعارض المحلية والعربية والدولية والفعاليات المصاحبة طيلة العام».

وأشاد الكباسي بتعاون الجهات والمؤسسات الحكومية مع وزارة الثقافة لتعزيز حضور الخط العربي في المحافل والمناسبات، والمساهمة في إبراز رواده ورموزه من فنانين وخطاطين أفنوا حياتهم في تعلمه، ودعم العناصر الشابة الذين ينتظرون دورهم لإكمال بناء فنون الحضارة الوطنية من خلال وضع بصمتهم الإبداعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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