الخطاط الكباسي: التمديد يحرك طاقة الفنانين ويرسخ التراث الإسلامي

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وأضاف «يعد قرار تمديد عام الخط العربي قرارا نوعيا يسهم في تحريك طاقة الفنانين، من خلال الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، لهذا كان التمديد ضروريا ورائعا لتحقيق أهداف أساسية، منها تعزيز حضور الخط وترسيخ التراث العربي والإسلامي، من خلال إقامة المعارض المحلية والعربية والدولية والفعاليات المصاحبة طيلة العام».
وأشاد الكباسي بتعاون الجهات والمؤسسات الحكومية مع وزارة الثقافة لتعزيز حضور الخط العربي في المحافل والمناسبات، والمساهمة في إبراز رواده ورموزه من فنانين وخطاطين أفنوا حياتهم في تعلمه، ودعم العناصر الشابة الذين ينتظرون دورهم لإكمال بناء فنون الحضارة الوطنية من خلال وضع بصمتهم الإبداعية.
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