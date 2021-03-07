شكرا لقرائتكم خبر إزالة مباسط بيع الشاي ومصادرة الخيول بحجز الزايدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية أمس، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله القثامي، مواصلة الفِرق الرقابية جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية في نطاق البلدية، مشيرا إلى مصادرة «طن» من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، لتوزيعها على المستحقين.

من جانب آخر قامت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومساندة الدوريات الأمنية، بحملة ميدانية على مواقف حجز السيارات «الزايدي»، أسفرت عنها مصادرة عدد من الخيول ومصادرة مجموعة من الألعاب التي تستغلها العمالة الوافدة، بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، إضافة إلى إزالة بعض المباسط لبيع الشاي، ومركبات بيع الآيسكريم المخالفة.

وأكد رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم الحربي، تشديد الرقابة على الحدائق العامة وحجز السيارات للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والحرص على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة لجميع مواقع المخالفين، داعيا المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.