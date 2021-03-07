شكرا لقرائتكم خبر فتح التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج «حاضنة الأزياء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين المواهب السعودية ودعم رواد الأعمال في صناعة الأزياء، تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من برنامج «حاضنة الأزياء»، الذي تنظمه وزارة الثقافة تحت مظلة مبادرة النهوض بريادة الأعمال الثقافية المدعومة من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويستقبل البرنامج طلبات التقديم من الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة بالمرحلة الثالثة «الحاضنة» ابتداء من اليوم، وخلال

فترة تسجيل تستمر حتى 15 مارس الحالي، وذلك من خلال الرابط الالكتروني: https://engage.moc.gov.sa/fashion_bootcamp.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال «الحاضنة» في 11 أبريل 2021، وتستمر لمدة 5 أشهر، وستشارك فيها الشركات الناشئة التي اجتازت عملية الفرز، وستقدم لها «الحاضنة» الإرشاد المستمر على يد خبراء ومتخصصين، وبالشكل الذي يسمح لهذه الشركات وممثليها من رواد الأعمال الشباب بتطوير أفكارها ومشاريعها، وتأهيلها للمنافسة في السوق وفق أسس صحيحة.

وأطلقت وزارة الثقافة برنامج «حاضنة الأزياء» على ثلاث مراحل، ابتدأت بمرحلة «هاكاثون الأزياء» ثم بمرحلة «المخيم التدريبي»، وتختتم بمرحلة «الحاضنة»، في رحلة تدريبية مكثفة تقدم للمشاركين المفاهيم الصحيحة المتعلقة بصناعة الأزياء، وكيفية تطوير منتجاتهم وفق الأسس التي تساعدهم على اكتشاف الحد الأدنى من منتجهم القابل للتطبيق وتعزيزه.

وتنظم الوزارة البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة لمجموعة من الرعاة من القطاع الخاص، مثل مجموعة شلهوب، لومار للثياب، متجر البيع بنظام التجزئة «فيمي9» (femi9)، والعلامة التجارية ذات التأثير الاجتماعي للأزياء المعاد تدويرها «آر كوليكتف» (R-Collective).

الهدف من الحاضنة:

• استقطاب المواهب المتخصصة في صناعة الأزياء السعودية الوليدة

• تحفيزها على الابتكار

• تعزيز مكانة الأزياء والعلامات التجارية السعودية محليا ودوليا

• بناء منظومة مترابطة ومتكاملة في مجال الأزياء

• تبادل الخبرات بين المتخصصين ورواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة