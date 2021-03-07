شكرا لقرائتكم خبر التشكيلي باجودة: تمديد «عام الخط العربي» يثري لغتنا الإبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن الفنان التشكيلي الدكتور حمزة باجودة، قرار وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، بتمديد عام الخط العربي ليشمل عام 2021، عادا القرار خطوة حكيمة تنم عن رؤية ثاقبة تحمل على عاتقها الشعور بالمسؤولية تجاه لغتنا، وتعميق الارتباط بهويتنا العربية والاعتزاز بها.

وأضاف «الخط العربي والزخرفة الإسلامية يعدان فنين أصيلين في الحضارة العربية الإسلامية، والمبادرات التي تقوم بها وزارة الثقافة هي بمثابة العودة إلى المسار الصحيح في الاهتمام بالفنون التراثية التي لم تأخذ حظها الكافي من الرعاية والانتشار».

وأكد باجودة أن تعاون الوزارات والجهات الحكومية في تعزيز حضور الخط العربي في المحافل والتعاملات الرسمية، يسهم في إبراز فن الحرف العربي وجمالياته وأشكاله الهندسية، ويعكس ثراء لغتنا الإبداعية، آملا إنشاء مؤسسات وبرامج تدريبية طويلة المدى للموهوبين من خطاطين وفنانين تشكيليين ورسامين لتعلم وإتقان فن الخط العربي بكل أنواعه.