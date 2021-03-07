التشكيلي باجودة: تمديد «عام الخط العربي» يثري لغتنا الإبداعية

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وأضاف «الخط العربي والزخرفة الإسلامية يعدان فنين أصيلين في الحضارة العربية الإسلامية، والمبادرات التي تقوم بها وزارة الثقافة هي بمثابة العودة إلى المسار الصحيح في الاهتمام بالفنون التراثية التي لم تأخذ حظها الكافي من الرعاية والانتشار».
وأكد باجودة أن تعاون الوزارات والجهات الحكومية في تعزيز حضور الخط العربي في المحافل والتعاملات الرسمية، يسهم في إبراز فن الحرف العربي وجمالياته وأشكاله الهندسية، ويعكس ثراء لغتنا الإبداعية، آملا إنشاء مؤسسات وبرامج تدريبية طويلة المدى للموهوبين من خطاطين وفنانين تشكيليين ورسامين لتعلم وإتقان فن الخط العربي بكل أنواعه.
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