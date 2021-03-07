شكرا لقرائتكم خبر 267 مليون زيارة لمواقع الكترونية مخالفة للملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تصدرت الرياض مدن المملكة في انتهاكات حقوق المؤلف بنسبة 61 % خلال عام 2020، حلت مدينة جدة ثانيا بنسبة 29% ، ثم بقية المناطق بـ 10%.وبلغ إجمالي الجولات الميدانية الالكترونية لفرق التفتيش بإدارة احترام الملكية الفكرية للهيئة السعودية خلال ثلاثة أشهر 1355 جولة على مواقع مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للملكية الفكرية محمد الحسن أن نتاج هذه الحملة التفتيشية الالكترونية عن بعد على المواقع المنتهكة لأنظمة الملكية الفكرية (نظام حقوق المؤلف) رصدت 308 مواقع مخالفة، حيث تم حجبها مباشرة، مبينا أن عدد زائريها بلغ 267 مليونا من داخل المملكة وذلك خلال 3 أشهر فقط .

من جهة أخرى تنوعت مصادر قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (نظام حقوق المؤلف) التي استقبلتها إدارة احترام الملكية الفكرية خلال عام 2020، بين محالة من وزارة الإعلام بعدد 42 قضية، أو قضايا ناشئة عن الجولات التفتيش الميدانية وعددها 115 قضية، إضافة إلى 67 شكوى تم تقديمها إلى الهيئة، و308 قضايا لمواقع منتهكة تم رصدها خلال حملات التفتيش الالكترونية.

في المقابل قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحملة ميدانية واسعة النطاق في عدد من مدن المملكة خلال عام 2020، شملت كل من مدينة الرياض وجدة ومكة والدمام والأحساء، بهدف التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وإجراء عمليات التفتيش على المنشآت للتحقق من مدى احترام الملكية الفكرية وبشكل خاص نظام حماية حقوق المؤلف.

تصنيف قضايا انتهاكات حقوق المؤلف بحسب منطقة الانتهاك للمخالف:

53 % الرياض

24 % المنطقة الشرقية

9 % مكة المكرمة

14 % بقية المناطق

إحصائيات التواصل مع الجمهور:

• تم التعامل مع عدد 5794 من رسائل البريد الالكتروني الواردة إلى بريد الإدارة.

• منها 4086 بريدا الكترونيا مرسلا إلى البريد الخاص بالتفتيشية على المواقع الالكترونية.

• 1024مرسلة إلى البريد الخاص بدعاوى الانتهاك.

• 684 مرسلة إلى إدارة احترام الملكية الفكرية من خلال نظام البطاقات.

• 950 اتصالا هاتفيا

• إجمالي التواصل مع الجمهور 7428

إحصائية تنفيذ القرارات:

• صدر 119 قرارا من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حماية حقوق المؤلف.

• صدر 308 قرارات من اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت برئاسة أمن الدولة بحجب المواقع الالكترونية.

• تحصيل مبلغ 184.386 ريالا من الغرامات المالية سدادا للحق العام خلال عام 2020.

• مبالغ الحق الخاص (التعويضات) للقرارات المنفذة 73.763 ريالا.

حملة التفتيش عن بعد على المواقع الالكترونية:

• تمت زيارة 1355 موقعا الكترونيا

• ضبط 308 مخالفات.

حملات الإتلاف:

• الهيئة السعودية بالتعاون مع وزارة الإعلام أتلفت نحو 3.5 ملايين مصنف منتهك لحقوق الملكية.

• الهيئة السعودية بالتعاون مع الجمارك أتلفت مليوني سلعة مقلدة ومنتهكة للعلامات التجارية.