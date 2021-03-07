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النيابة العامة والجمارك توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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الرياض - محمد عبدالله - تتضمن تبادل المعلومات والبيانات المشتركة..

وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في ذات المجال، وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة، وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار بما في ذلك الأساليب الحديثة لغسل الأموال، وسبل مواجهتها، وكذلك التعرف وتقييم وفهم مخاطر جريمة غسل الأموال.

كما تضمنت تعزيز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة، من خلال تبادل المعلومات، والبيانات المشتركة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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