«التعليم» تكشف آلية التحقق من قبول الطلاب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي

كشفت وزارة التعليم، طريقة وآلية التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي «مقبول»، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وأشارت التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الخدمة تتيح إمكانية التحقق من المؤهلات الجامعية من الجامعات السعودية بطريقة سهلة وسريعة.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يوجد شروط للتسجيل الأفراد في خمة التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي «مقبول»، موضحة الضوابط والاشترطات والمتطلبات الضرورية واللازمة للتسجيل كجهة للاستفادة من الخدمة وتتمثل في التالي:

- خطاب تفويض ممثل الجهة.

- صورة هوية لممثل الجهة.

- سجل تجاري «للقطاع الخاص فقط»

وبينّت وزارة التعليم، آلية وإجراءات التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي «مقبول»، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة جامعة من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا»

- اختر «خدمة مؤهل» الموجودة ضمن الخدمات أسفل الصفحة

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

- يمكنك الآن الاستفادة من الخدمة.

- عرض المؤهلات وذلك من خلال اختيار «مؤهلاتي» من القائمة الفرعية

- في حال لم يتم عرض المؤهلات العلمية الخاصة بك تقوم بتعبئة نموذج طلب إتاحة البيانات «المؤهلات» وتقديم النموذج للمؤسسة التعليمية المعنية من خلال خدمة تواصل بالضغط على الرابط التالي «من هنا»

وأضافت الوزارة، أنه للتسجيل كجهة والاستفادة من الخدمة فيجب إتباع الخطوات والتلعيمات التالية:

- بعد الدخول على الخدمة اختر «تسجيل جهة» من القائمة الفرعية

- إكمال البيانات المطلوبة

- إرفاق المستندات المطلوبة

- بعد تعبئة البيانات وإرفاق الملفات قم بالنقر على ايقونة «إرسال»

- تم إرسال الطلب وبإنتظار الموافقة عليه من الوزارة

وكشفت وزارة التعليم خطوات التحقق من خدمة التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي «مقبول»، وذلك من خلال:

- بعد الدخول على الخدمة اختر «خدمة مؤهل» من القائمة الفرعية

- قم بإدخال رقم الهوية لمن ترغب من التحقق من مؤهلاته ثم قم بالنقر على أيقونة «استعلام»

وكشفت الوزارة، أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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