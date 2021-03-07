«البلديات» تكشف قيمة الغرامات الخاصة بمخالفات السكن الجماعي.. تصل إلى 50 ألفًا

قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان إن الوزارة بذلت منذ بداية جائحة كورونا جهودًا كبيرة لحماية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19», وكثفت خلال المدة الماضية من الأعمال الميدانية والتوعوية.



وأفاد أن الوزارة أصدرت -تماشيًا مع التطورات والقرارات الأخيرة بعودة العمل في بعض الأنشطة- (6) برتوكولات وأدلة محدثة لإعادة فتح وضبط عدد من الأنشطة شملت: «صالونات التجميل النسائية, والمطاعم والمقاهي, وأسواق النفع العام, وقاعات الأفراح والمناسبات, ومحال الحلاقة, وتشييع الجنائز والصلاة عليها».

وأشار إلى أعمال الرقابة الميدانية التي قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها من خلال تسيير فرق ميدانية على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمباشرة أعمال الرقابة اليومية على المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق هذه البروتوكولات؛ حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية خلال المدة من 3 فبراير إلى 6 مارس أكثر من «602 ألف» جولة رقابية، أسفر عنها رصد أكثر من 39 ألف مخالفة، وإغلاق أكثر من 14 ألف منشأة متجاوزة للتدابير والإجراءات الاحترازية.

وبيّن قطان أنه بالتوازي مع تلك الجهود نفذت الوزارة عبر فِرق فنية وصحية جولات مستمرة على مواقع السكن الجماعي للعمالة لضبط المساكن الجماعية المخالفة للاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات السلامة اللازم توفرها, وتمثلت الإحصائيات في تنفيذ 559 زيارة ميدانية خلال الخمسة أيام الماضية أسفرت عن حصر أكثر من 27 ألف عامل, وتحرير 1600 إنذار, وضبط أكثر من 800 مخالفة , ورصد 36% مخالفات تكدس و64% مخالفات مساكن غير مرخصة.

وأوضح أن تطبيق الغرامات والمخالفات الخاصة بالسكن الجماعي للأفراد على النحو التالي: 30 ألفًا للمخالفة الأولى، و40 ألفًا للثانية، و50 ألفا للثالثة, مهيبًا بالجميع الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 940.

وأشار إلى أن مؤشر منحنى المخالفات المرصودة شهد انخفاضًا ملحوظًا على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة كافة، وذلك بفضل الله ثم بفضل الاستجابة والتفاعل من قبل المنشآت مع جهود الوزارة والالتزام بتطبيق التعليمات والبرتوكولات الصحية والبلدية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الجزاءات على المخالفين للاشتراطات الوقائية.

وأبان أن البروتوكولات الصادرة تتمثل في إلزامية وجود تطبيق «توكلنا» ووضع آلية لإدارة قائمة الانتظار داخل المطاعم والمقاهي بحيث تمنع تكدس العملاء أمام المداخل ووضع مسافة تباعد في المطاعهم والمقاهي لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات، ومنع انتظار الأفراد داخل المطعم أو المقهى سواء للحصول على الطلبات أو على طاولة.