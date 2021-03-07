«الداخلية»: من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا.. والإبلاغ عنه

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق البروتوكول الخاص به، والمبادرة بالإبلاغ عن الحالة للتعامل معها.

وأهاب متحدث الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بالمواطنين والمقيمين إلى المحافظة على استمرار النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال المدة الماضية.

وتناول ما تم إعلانه بشأن انتهاء العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية في بعض الأنشطة التي تقرر إيقافها مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تشمل السماح بمزاولة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإعادة افتتاح دور السينما، والسماح بأنشطة المراكز الترفيهية الداخلية وإعادة فتح أماكن الألعاب الداخلية المستقلة الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والسماح بأنشطة الصالات والمراكز الرياضية، والسماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، مع استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، وتوزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وبقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.

وبيّن المقدم الشلهوب أن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق البروتوكول الخاص به، والمبادرة بالإبلاغ عن الحالة للتعامل معها، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين إلى المحافظة على استمرار النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال المدة الماضية.

كما أكد مواصلة تكثيف الجولات الميدانية ومساندة الجهات المختصة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق المخالفات بحق كل من يتهاون في تنفيذها.

ولفت النظر إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط (41,590) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ حيث كانت منطقة الرياض الأعلى بعدد (17,321) مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (8,961) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بعدد (4,962) مخالفة، وكانت منطقة جازان هي الأقل بعدد (191) مخالفة.

وأوضح أن المخالفات تمثلت في عدم لبس الكمامة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتجمعات المخالفة، داعيًًا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح، سائلًا الله أن يحفظ الجميع، وأن يحفظ البلاد وقيادتها الرشيدة من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.