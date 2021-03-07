«الموارد البشرية» تكشف أهداف برنامج الفحص المهني وطريقة التسجيل

قال ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن إطلاق برنامج الفحص المهني يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم سوق العمل السعودي، ورفع كفاءته، وتعزيز إنتاجيته.

وطالب متحدث الموارد البشرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أصحاب العمل تسجيل منشآتهم وحجز مواعيد الاختبار لعمالتهم المهنية عبر«الضغط هنا).

وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، إطلاق برنامج الفحص المهني.

وأوضح الراجحي أنَّ البرنامج يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، مشيرًا إلى أنه سيسهم في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: أطلقنا اليوم برنامج الفحص المهني والذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، وسيسهم ذلك في رفع جودة وكفاءة سوق العمل السعودي.

ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

كما يعمل في مسارين؛ المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني إلى فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة؛ حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من شهر يوليو 2021، أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقًا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج، الذي سيسهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

يُذكر أن برنامج الفحص المهني هو أحد برامج منظومة الاعتماد المهني، التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة؛ حيث تحث الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداءً من يوم غد الاثنين 8 مارس 2021 والتأكد من أهليتها إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال الرابط بالضغط هنا، كما تحث المراكز المتخصصة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد بوصفها مراكز لإجراء الفحص المهني إلى التسجيل في ذات الرابط ليتم التحقق من أهليتها وكفاءتها قبل منحها تصريح إجراء هذه الاختبارات.

اقرأ أيضًا:

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق برنامج «الفحص المهني» لضمان كفاءة العمالة