«الصحة»: تذبذب في مستوى إصابات كورونا.. وعلى الجميع الالتزام بالاحترازات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن وعي المجتمع يمثل صمام أمان وحصنًا حصينًا للمجتمع, مشيرًا إلى أن تذبذات المنحنى الوبائي للإصابات لا تزال تُرصَد, الأمر الذي يتطلب الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان.

وأشار متحدث الصحة إلى أن عدد متلقي اللقاح بلغ 1332740 شخصًا، كما أعلن تسجيل 357 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (379831) حالة، من بينها (2689) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (505) حالات حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين (270614) حالة بإضافة (313) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6528) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7787480 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2060751 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28752238 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (13972208) فحوص مخبرية دقيقة.