الزنيدي يتفقد منشآت التدريب التقني والمهني بمكة

وأكد الزنيدي حرص المؤسسة على مثل هذه الزيارات الميدانية التي تنتهجها للاطلاع عن قرب لصياغة تصور حقيقي لواقع بيئة التدريب، والذي يتم البناء عليه في اتخاذ القرارات الناجحة، والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النتائج الأفضل، خصوصاً عقب أن حقق التدريب التقني والمهني بالمملكة المرتبة الـ 12 عالمياً وفقا لنتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020، وكانت بيئة التدريب من أهم الإستراتيجيات، بالإضافة إلى البرامج المهنية والتقنية لما بعد المرحلة الثانوية ومؤهلات القوى العاملة، ودعا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للرقي بمستوى الأداء التقني والمهني في ظل الانتشار الكبير لمنشآت المؤسسة من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية.
ونوه بجهود المنشآت التدريبية بشكل عام في الرفع من مستوى التدريب التقني والمهني لأبناء دوت الخليج في ظل جائحة كورونا وتميزهم في مجال الصحة والسلامة المهنية بما يضمن سلامة أبنائنا وبناتنا واتباعهم للإجراءات الاحترازية.
من جهته رحب فيصل بن عقيل كدسه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بالنائب المساعد للكليات التقنية للبنين، مشيراً إلى أن برنامج الزيارات التفقدية لمنشآت التدريب بالمنطقة سوف يشمل زيارة أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية بجدة، فيما تختتم الجولة بلقاء قيادات المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة.
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