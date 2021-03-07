شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 شخصا ارتكبوا مخالفات رعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنا و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (558) رأسا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، لافتا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية التي يمنع فيها الرعي تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.