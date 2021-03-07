شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: العملية العسكرية في صنعاء استهدفت محاسبة القيادات لحوثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - جاءت متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

- المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر

أكدت قوات التحالف أن العملية العسكرية النوعية التي نفذتها في العاصمة المحتلة صنعاء استهدفت بها محاسبة القيادات لحوثية التي حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أنها استهدفت فيها قدرات الميليشيا الحوثية، وجاءت متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال "التحالف" أن العملية جاءت أيضا تأكيدًا على ما ذكرته قوات التحالف بأن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر.