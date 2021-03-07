شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا يغادر جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، جدة اليوم إلى المدينة المنورة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، و أمين محافظة جدة، صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.