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رئيس وزراء ماليزيا يغادر جدة

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الدمام - شريف احمد - غادر رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، جدة اليوم إلى المدينة المنورة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، و أمين محافظة جدة، صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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