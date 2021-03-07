التحالف يدمر منصة دفاع جوي حوثية سام-6 في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع سام-6 يتبع للمليشيا الحوثية في مأرب ضمن العملية العسكرية الحالة للرد على العدوان الحوثي الممنهج على الأعيان المدنية في السعودية.

وقال التحالف ندعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين في المناطق التي تحتلها الميليشيا الانقلابية.

غارات التحالف تتواصل

يأتي هذا فيما تتواصل الغارات الجوية لقوات التحالف على معاقل الميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء ومأرب وعدد من المناطق اليمنية الخاضعة لاحتلال الميليشيات الانقلابية الإرهابية.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية تابعًا للميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء ضمن العملية العسكرية التي شنها التحالف لتأديب الميليشيا الإرهابية ردًا على عمليات استهداف المدنيين في المملكة بشكل ممنهج.

ضربات عسكرية موجعة

وأعلن التحالف اليوم بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأثبتت العملية العسكرية النوعية التي شنتها قوات التحالف اليوم على الميليشيا الحوثية الإرهابية التي جاءت ردًا على التهديدات الأخيرة للميليشيا الحوثية التي استهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية أن المدنيين خط أحمر وأنه لا تهاون في تأديب الانقلابيين الذين دأبوا على استهداف الأعيان المدنية في المملكة بشكل ممنهج.



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