شكرا لقرائتكم متحدث الصحة : 1.3 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 1332740 شخصًا، مبينًا بأن من حصل على اللقاح عليه أيضًا الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأن وعي المجتمع هو صمام الأمان وحصن حصين لنا جميعًا.

تذبذب منحنى الإصابات :

وقال العبدالعالي بأننا لا نزال نرصد تذبذبًا في المنحنى الوبائي بعد أن شهد ارتفاعًا مع بداية العام الحالي، وأن علينا أن نستمر جميعًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف متحدث الصحة أنه تم تسجيل 357 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (379831) حالة، من بينها (2689) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (505) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة كلا من المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (270614) حالة بإضافة (313) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6528) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعًا”.

الخدمات الصحية تتواصل :

وأشار العبدالعالي إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7787480 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2060751 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 28752238 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13972208) فحوص مخبرية دقيقة.

مخالفة الإجراءات الاحترازية :

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب “نحمد الله على كرمه وفضله، فقد أنعم علينا بقيادة حكيمة، جعلت الإنسان اهتمامها الأول، وحفظته بعد توفيق الله من كل ما يهدد أمنه وسلامته. وما زالت كل يوم تبذل الغالي والنفيس لتحفظ المواطنين والمقيمين على أراضيها، بما تتخذه من تدابير وما تتحمله من أعباء”.

وأضاف أنه بناءً على مؤشرات مطمئنة – ولله الحمد – بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في مناطق المملكة فقد تم الإعلان مساء الجمعة الماضية عن وقف العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية في بعض الأنشطة التي تقرر إيقافها في البيانين الصادرين بتاريخي (3) و(14) فبراير 2021م، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، اعتبارًا من اليوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

مزاولة الأنشطة والفعاليات :

ويشمل السماح بمزاولة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإعادة افتتاح دور السينما، والسماح بأنشطة المراكز الترفيهية الداخلية وإعادة فتح أماكن الألعاب الداخلية المستقلة الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والسماح بأنشطة الصالات والمراكز الرياضية، والسماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية التالية “استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، وتوزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وبقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا”.

تجنب التجمعات المخالفة :

وبيّن المقدم الشلهوب أن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق البروتوكول الخاص به، والمبادرة بالإبلاغ عن الحالة للتعامل معها، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين المحافظة على استمرار النتائج الإيجابية التي وصلنا إليها، والمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأكد على أنهم سيواصلون تكثيف الجولات الميدانية ومساندة الجهات المختصة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تطبيق المخالفات بحق كل من يتهاون في تنفيذها، منوهًا أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد (41،590) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث كانت منطقة الرياض الأعلى بعدد (17،321) مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (8،961) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بعدد (4،962) مخالفة، وكانت منطقة جازان هي الأقل بعدد (191) مخالفة.

وأوضح بأن المخالفات تنوعت هذه المخالفات في عدم لبس الكمامة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتجمعات المخالفة، داعيًا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح، لتحصين أنفسنا وحماية لمجتمعنا، وبعد حفظ الله، تبقى الوقاية هي الأمان، سائلا الله أن يحفظ الجميع، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل مكروه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

إجراءات مكافحة كورونا في سكن العمالة :

من جانبه أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان، أن الوزارة بذلت منذ بداية جائحة كورونا جهودًا كبيرة لحماية المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتواصل تلك الجهود، حيث كثفت خلال الفترة الماضية من الأعمال الميدانية والتوعوية.

وأفاد أن الوزارة أصدرت تماشيا مع التطورات والقرارات الأخيرة بعودة العمل في بعض الأنشطة (6) برتوكولات وأدلة محدثة لإعادة فتح وضبط عدد من الأنشطة شملت: (صالونات التجميل النسائية، المطاعم والمقاهي، أسواق النفع العام، قاعات الأفراح والمناسبات، محلات الحلاقة، تشييع الجنائز والصلاة عليها).

وأشار إلى أعمال الرقابة الميدانية التي قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذها من خلال تسيير فرق ميدانية على مدى 7/24 لمباشرة أعمال الرقابة اليومية على المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق هذه البروتوكولات حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية خلال الفترة من 3 فبراير إلى 6 مارس أكثر من (602 ألف) جولة رقابية، أسفر عنها رصد أكثر من (39) ألف مخالفة، وإغلاق أكثر من (14) ألف منشأة متجاوزة للتدابير والإجراءات الاحترازية.

جولات رقابية مستمرة

وبيّن أنه بالتوازي مع تلك الجهود نفذت الوزارة عبر فرق فنية وصحية جولات مستمرة على مواقع السكن الجماعي للعمالة لضبط المساكن الجماعية المخالفة للاشتراطات الصحية والفنية واشتراطات السلامة اللازم توافرها، وتمثلت الإحصائيات في تنفيذ 559 زيارة ميدانية خلال 5 أيام الماضية أسفرت عن حصر أكثر من 27 ألف عامل، وتحرير 1600 إنذار، وضبط أكثر من 800 مخالفة، ورصد 36% مخالفات تكدس و64% مخالفات مساكن غير مرخصة.

وأوضح أن تطبيق الغرامات والمخالفات الخاصة بالسكن الجماعي للأفراد على النحو التالي 30 ألف للمخالفة الأولى و40 ألف للثانية و50 ألف للثالثة، مهيبًا بالجميع الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 940.

وأشار إلى أن مؤشر منحنى المخالفات المرصودة شهد انخفاض ملحوظ على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة كافة، وذلك بفضل الله ثم الاستجابة والتفاعل من قبل المنشآت مع جهود الوزارة والالتزام بتطبيق التعليمات والبرتوكولات الصحية والبلدية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق الجزاءات على المخالفين للاشتراطات الوقائية.

وأبان أن البروتوكولات الصادرة تتمثل في إلزامية وجود تطبيق “توكلنا” ووضع آلية لإدارة قائمة الانتظار داخل المطاعم والمقاهي بحيث تمنع تكدس العملاء أمام المداخل ووضع مسافة تباعد في المطاعم والمقاهي لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات ومنع انتظار الأفراد داخل المطعم أو المقهى سواء للحصول على الطلبات أو على طاولة.

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