وكيل وزارة البلديات: احذروا التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسكن العمال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - الرياض

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جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية التأكيد على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية في مساكن العمالة محذرة من التهاون في تطبيق هذه الإجراءات حتى لا تتعرض الشركة للغرامة وفق الأنظمة.

عقوبة التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصريف المقاولين الدكتور أحمد قطان، إن كل من يستخدم عقارًا غير مرخص لغرض إسكان العمالة فهو عرضة للمخالفة التي تبدأ بـ30 ألف ريال في الزيارة الأولى و50 ألف ريال في الزيارة الثانية وتتعدد هذه القيمة بتعدد المخالفات.

جاء ذلك ردًا من قطان على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بشأن دور الوزارة في متابعة بعض الشركات بإعادة العمالة إلى مقراتهم القديمة دون تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد وخلافه، وذلك بعدما نجحت الوزارة مؤخرات مع الجهات الحكومية الأخرى في توفير السكن المناسب والصحي لبعض العمالة مما ساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

مسارات وزارة الشؤون البلدية

وأشار قطان إلى أن الوزارة قامت بنحو 560 زيارة خلال 5 أيام فقط، وأكد أن العمل لا يزال مستمر في جميع مناطق المملكة، موضحًا أن الوزارة تعمل على ثلاثة مسارات بالتوازي، وهي:

1- فك تكدس العمالة للتقليل من انتشار المرض.

2- ترخيص أكبر عدد من العقارات داخل المدن للتأكد مواءمتها للاشتراطات الصحية.

3- زيادة العرض من مساكن العمالة من خلال الاستثمار، وذلك على المدى الطويل.

وأخيرًا أهاب بجميع ملاك المنشآت وملاك العقارات الذين يستخدمون عقاراتهم لغرض إسكان العمالة المسارعة بترخيص عقاراتهم.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (357) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (314) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (379831) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (370614) حالة.

وكان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب جدد التأكيد على أهمية تجنب التجمعات المخالفة والأماكن التي لا يوجد بها تقيد كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ (17321) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (8961)، ثم المنطقة الشرقية بـ (4962)، ومنطقة القصيم بـ (2446)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1948)، ومنطقة الجوف بـ (1426)، ومنطقة تبوك بـ (1185)، ومنطقة الباحة بـ (913)، ومنطقة حائل بـ (800) ومنطقة عسير بـ (717)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (520)، ثم منطقة نجران بـ (200) وأخيرًا منطقة جازان بـ (191).

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