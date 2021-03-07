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احذر هذا الخطأ الشائع أثناء ركن السيارة في ليلة باردة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

احذر هذا الخطأ الشائع أثناء ركن السيارة في ليلة باردة

نتائجه خطيرة على المركبة

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف


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قالت مجلة أفتوفزغلياد المتخصصة في عالم السيارات، إن الكثير من السائقين يرتكبون خطأً شائعًا أثناء ركن السيارة وقد تكون نتائجه خطيرة في المناخ الشديد البرودة.

أضرار القيام بهذا الخطأ على السيارة

وحذر خبراء سائقي السيارات من ركن سياراتهم في بركة مياه، مشيرين إلى أنه في حالة تجمد المياه فإن مغادرة المركبة في وقت لاحق ستكون مهمة شاقة للسائق.

وإذا كانت البركة عميقة، فيمكن للماء أن يصل إلى الفرامل ويمسك بالبطانة أو ما يُعرف باسم وسادات الفرامل، وبالتالي لن تغادر السيارة مكانها، وحتى في حال بقي جانب واحد منها فوق الجليد فستبدأ إحدى العجلات في كسره لكن سيبقى الجانب الذي يوجد في الجليد مكانه دون حركة.

وأوضح الخبراء أنه في هذه الحالة، وأثناء محاولة الانطلاق، يمكن أن تنكسر بطانة الفرامل، وتلحق ضررًا كبيرًا بأسطوانة العجلة ما يجعل تغييرها أمرًا ضروريًا.

احذر هذا الخطأ الشائع أثناء ركن السيارة في ليلة باردة

المحاولات المتكررة تفاقم المشاكل

وكذلك تؤدي المحاولات المتكررة للخروج من البركة المتجمدة إلى مشاكل في ناقل الحركة في المحرك.

احذر هذا الخطأ الشائع أثناء ركن السيارة في ليلة باردة
ركن السيارة في ليلة باردة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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