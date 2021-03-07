الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

شاهد .. التحالف يستهدف مخزنًا حوثيًا لوقود الصواريخ الباليستية في صنعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

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استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية تابعًا للميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء ضمن العملية العسكرية التي شنها التحالف لتأديب الميليشيا الإرهابية ردًا على عمليات استهداف المدنيين في المملكة بشكل ممنهج.

التحالف يبدأ تأديب الحوثيين

وأعلن التحالف اليوم بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

الرد على الهجمات الحوثية

وأعاد التحالف التأكيد على أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر وسيتم محاسبة القيادات الإرهابية الحوثية والتي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

ولفت التحالف إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية.

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