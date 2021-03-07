أمريكا: تحليق القاذفتين B-52 يأتي ضمن الالتزام بأمن حلفائنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365- متابعة

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تحليق قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52 في أجواء الشرق الأوسط، موضحة أن ذلك يأتي ضمن التزام أمريكا بأمن حلفائها والمنطقة، حسبما ذكرت قناة العربية.

رسالة أمريكية لردع إيران

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحلق فيها قاذفات بي-52 فوق الشرق الأوسط، ففي ديسمبر الماضي حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز B-52H في سماء الشرق الأوسط في مهمة تكتيكية، رافقتهما المقاتلات السعودية أثناء عبورهما أجواء المملكة في إشارة للتعاون الاستراتيجي بين القوات الملكية السعودية والأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أرسلت أيضًا قاذفتين B-52 في يناير الماضي للتحليق في سماء الشرق الأوسط في مهمة لإرسال رسالتين، الأولى هي إظهار قوة الردع في وجه إيران.

والرسالة الأخرى هي التأكيد على التزام أمريكا المستمر بالشرق الأوسط حتى مع قيام إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب الآلاف من القوات من العراق وأفغانستان.

وغالبًا ما يشتكي الأعداء من رحلات القاذفات في منطقتهم، معتبرين إياها استعراضًا استفزازيًا للقوة.

قاذفات B-52

هي نوع من القاذفات الثقيلة بعيدة المدى، قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية، تستخدم في سلاح الجو الأمريكي منذ عام 1954، وتمتلك القدرة على حمل وإلقاء 32 ألف كغم من القنابل وتتميز بأداء عالٍ وتكلفة معتدلة ما مكنها للبقاء في الخدمة لفترة طويلة حتى بعد ظهور طرازات أحدث، حتى أنه يتوقع بقاؤها في الخدمة حتى أربعينيات القرن الحادي والعشرين.

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