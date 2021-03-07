شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء تحرير وبرلمانيون: حملات مغرضة ضد المملكة..و«التقريرالأمريكي» بلا أدلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" جميل الذيابي أن الحملات التي تتعرض لها المملكة متكررة من قبل من اعتادوا النفخ في نار الأزمات، إلا أن السعودية ستبقى شامخة أمام هذه الحملات.

وأوضح خلال منتدى خليجي بعنوان "السعودية.. بيت العرب الكبير"، الذي أطلقته صحيفة بحرينية، اليوم (الأحد)، أن الحديث عن المملكة وتصدرها العناوين الإعلامية دليل على قوة المملكة وما تحتله من مكانة دولية وتلعبه من دور محوري في العالم.

وقال:" هناك استهداف واضح لشخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما كان وسيبقى خطاً أحمر لدى الشعب السعودي وجميع شعوب العالم".

وذكر أن المملكة أعلنت منذ البداية أنها ستحاسب المتورطين في مقتل المواطن جمال خاشقجي، وأن العدالة ستأخذ مجراها.

وأفاد أن العلاقة بين الرياض وواشنطن تاريخية وقائمة على مصالح استراتيجية ومنافع متبادلة.

وذكر أن المملكة قادرة على الاضطلاع بأدوارها الحيوية في الإقليم والعالم ولن تتوقف عن ذلك.

وقال:" إن تاريخ أمريكا مليء بالحروب وجرائم القتل، فلماذا يتم السكوت عن جرائمها ويتم تسليط الضوء على قضايا جزئية في دول أخرى، ونحن نتذكر كم قتلت أمريكا من الآلاف من الأشخاص في هيروشيما أو ناجازاكي أو بلدان اميركا اللاتينية، وحتى اليوم، لديها فرق بأجهزتها تقوم ببعض العمليات على مستوى العالمي، فلماذا لم يحاسبها أحد ولم يحاول أحد نبش هذه الملفات؟ ولماذا هذا النبش المستمر لشخص الأمير محمد بن سلمان وهم يعلمون أنه يمثل رمز الشباب السعودي وهو المستقبل".

من جهتهم، استنكر رؤساء تحرير الصحف الخليجية وقامات إعلامية عربية وقادة الرأي وقيادات بالمجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وبرلمانية اليوم (الأحد)، خلال مشاركتهم «عن بعد»، في منتدى «السعودية بيت العرب الكبير» ما تتعرض له المملكة من حملة مسمومة تحاول أن تمس من سيادتها بعد التقرير الأمريكي المجافي للحقيقة من وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي خلا من أي معطيات أو أدلة أو براهين.

وأكد المشاركون في المنتدى الذي نظمته صحيفة البلاد البحرينية اليوم، حرصهم على تعزيز التعاون والعلاقات الوثيقة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، معربين عن تضامنهم التام مع المملكة، وتقديرهم لدورها باعتبارها بيت العرب الكبير، حيث أرست بعملها منذ عقود طويلة قيم العدالة والمساواة في المجتمع، مؤكدين ثقتهم العالية في القضاء السعودي الذي تعاطى مع الجريمة النكراء لمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- بكل شفافية ونزاهة وعدل.

وثمن المشاركون الدور المهم الذي تضطلع به المملكة في تعزيز ودعم الأمن والسلام الدوليين، ومحاربة الأفكار والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وبتر يد الإرهاب أينما حل.

وأشاروا بكل تقدير إلى الجهود الكبرى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق التنمية والازدهار في المملكة، وفي دعم الأشقاء العرب والأمة الإسلامية، وفي تحقيق التنمية والازدهار والنماء في دول المنطقة والعالم ككل.

وبين المشاركون تأييدهم الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمنها القومي والسيادي، ووقف كافة الحملات المغرضة واللا مسؤولة الرامية للنيل من وحدتها الوطنية ومن رموزها وقيادتها الحكيمة.

وقال رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية خالد المالك:" منتدى بيت العرب مبادرة أخوية وشجاعة لدعم موقف المملكة من تقرير الاستخبارات الأمريكية الظالم، بشأن مقتل الزميل جمال خاشقجي رحمه الله، وللتأكيد على ما تم في المملكة من علاقات ما بين السعودية وبقية دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية كحليف وشريك في كل المراحل، ومع أي رئيس أمريكي يتم انتخابه».

وذكرت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر، أن الشعب الخليجي لديه الكثير من القواسم المشتركة مع المجتمع الأمريكي وينبغي تفعيلها وعدم الاعتماد فقط على التواصل الرسمي بين الأنظمة، وأن الإعلاميين مسؤولين عن الرد على التقرير الأمريكي الاستخباراتي حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لأن كاتب التقرير وجه تقريره للإعلاميين.

وبين رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية الدكتورعثمان الصيني أن المواقف الأمريكية ناتجة عن مواقف أيديولوجية قائمة منذ زمن بغض النظر عمن يقطن البيت الأبيض، لافتًا إلى أن منتدى البلاد "السعودية .. بيت العرب الكبير" يعد مبادرة مهمة لبلورة موقف إعلامي خليجي موحد.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي بقوله:« نحن اليوم نجتمع على طاولة افتراضية لنسجل موقفا ضد حملة سوداء عن تقرير جنح عن المصداقية والأنصاف، وتضمن اتهامات مرسلة بلا أدلة، وهذه الحملة ليست الأولى التي ينالها بيت العرب الكبير، ومن هنا جاءت مبادرة «البلاد» بأن يكون التحرك هذه المرة مختلفا عن كل مرة، أن يكون من القاعدة، وأن يشمل الصحافة الخليجية وحَمَلة الأقلام ومسؤولي الصحف الأمامي بالمؤسسات، لنسجل رسالة مشتركة وبصوت واضح».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة دار "البلاد" للصحافة والنشر عبدالنبي الشعلة:" المنتدى شهد خلال اليومين الماضيين تداولاً لأكثر من 3 ملايين متابع في دول الخليج العربي ودولاً أخرى، والمنتدى مبادرة تشكل صورة من أروع الصور الوطنية، كمبادرة أهلية شعبية، تمثل وقفة للتضامن مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي تتعرض لحملات مغرضة تمس مكانة قيادتها وسيادتها ونظامها القضائي".

ولفت الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي الكاتب ماضي الخميس، إلى أن مواقف المملكة تجاه العالم كبيرة وهي محل اعتزاز وتقدير الجميع.