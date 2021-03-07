السعودية اليوم / لجنة الاستدامة البيئية تعقد اجتماعًا لوضع خطة إنتاج واستهلاك مستدام لدول مجلس التعاون



الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

عقدت لجنة الاستدامة البيئية المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة 2020 ـ 2024م اليوم اجتماعاً عن بُعد، بمشاركة الجهات المعنية بشؤون البيئة في دول

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مرئيات دول مجلس التعاون حول وثيقة "الخطوط التوجيهية الاسترشادية" التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والإجراءات المطلوبة مستقبلًا لوضع الإطار العام الخليجي للإنتاج والاستهلاك المستدامَين.

// انتهى //

18:40ت م

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الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسعقدت لجنة الاستدامة البيئية المنبثقة من الخطة الإستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة 2020 ـ 2024م اليوم اجتماعاً عن بُعد، بمشاركة الجهات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مرئيات دول مجلس التعاون حول وثيقة "الخطوط التوجيهية الاسترشادية" التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والإجراءات المطلوبة مستقبلًا لوضع الإطار العام الخليجي للإنتاج والاستهلاك المستدامَين.// انتهى //18:40ت م0166

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