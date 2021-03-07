السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 2264 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 146 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

18:36ت م

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رام الله 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 2264 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و1446 حالة تعافٍ، و13 حالة وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 146 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:36ت م0165

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