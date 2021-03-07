السعودية اليوم / بوادر الربيع بتبوك تستهل بساطها الأخضر بـ" زهرة الأقحوان "



تبوك 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

بدأت بوادر الربيع هذه الأيام بالظهور في منطقة تبوك، وازدانت رياض وقيعان المنطقة بـ" الأقحوان " وبعض النباتات الربيعية التي تشتهر بها المنطقة , لتضيف عليها مزيجاً من الجمال والروعة, في دلالة على قدوم ربيع ممتع واتساع هذه الرقع الخضراء الممتزجة بألوان ورودها.

عدسة " واس" رصدت بعض المناظر التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء , واكتساء الأرض بعشبة الأربيان أو "أقحوان زهرة الذهب " باللون الأبيض في مراكز محافظة تيماء.

ويأتي ذلك الاخضرار بعد انقضاء موسم الأمطار الذي شهدته المنطقة قبل أقل من شهر , فيما تعدّ تضاريس منطقة تبوك بيئة متنوعة وجاذبة للسياحة, وذات مناظر خلابة سواءً في سواحلها البحرية الساحرة, أو جبالها التي تكتسي بالبياض في فصل الشتاء, أو سهولها الخضراء في فصل الربيع, إضافة لمناطقها الأثرية وجبالها الشاهقة.

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18:25ت م

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