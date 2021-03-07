السعودية اليوم / أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يتفاعلون مع المعرض الافتراضي "مدرستي والدفاع المدني"



الدمام 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

تفاعل أكثر من 116 ألف طالب وطالبة ممثلين لمدارس المنطقة الشرقية مع فعاليات المعرض الافتراضي لليوم العالمي للدفاع المدني الذي جاء تحت شعار "يد تحمي ويد تبني".

وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، أن التعليم لا يقف عند تأدية واجباته تجاه ممارسة العملية التعليمية فقط، بل يتعدى حدود ذلك بكثير من خلال غرز ثقافة ومفهوم الأمن والسلامة في نفوس الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية وجعله واقعاً معاشاً.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من المشاركات المتنوعة التي تسابق عليها الطلاب والطالبات وتجاوزت الـ 100 مشاركة عبر محتوى

// انتهى //

18:09ت م

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الدمام 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واستفاعل أكثر من 116 ألف طالب وطالبة ممثلين لمدارس المنطقة الشرقية مع فعاليات المعرض الافتراضي لليوم العالمي للدفاع المدني الذي جاء تحت شعار "يد تحمي ويد تبني".وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، أن التعليم لا يقف عند تأدية واجباته تجاه ممارسة العملية التعليمية فقط، بل يتعدى حدود ذلك بكثير من خلال غرز ثقافة ومفهوم الأمن والسلامة في نفوس الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية وجعله واقعاً معاشاً.من جانبه أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من المشاركات المتنوعة التي تسابق عليها الطلاب والطالبات وتجاوزت الـ 100 مشاركة عبر محتوى منصة مدرستي إلى جانب المنصة الخاصة بالدفاع المدني، والتي تنوعت ما بين ركن السلامة، الفديو، والانفوجرافيك، والبوم واسع من الصور والمحاضرات التي تعنى بمجال الأمن والسلامة والأزمات التي قد يواجهونها داخل المدرسة او المنزل وكيفية التعامل معها بالطرق السليمة والآمنة.// انتهى //18:09ت م0159

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