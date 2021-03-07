السعودية اليوم / الدكتورة الهزاع: اليوم العالمي للمرأة فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الدور المناط للنساء السعوديات الملهمات في الماضي والحاضر



الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

أشادت المحاضر وكبير استشاريي أمراض وجراحه العيون عضو مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز البروفسور الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع بالثقة الكبيرة التي توليها حكومتنا الرشيدة بالمرأة

وأوضحت أن اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام يعدّ فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الدور المناط للنساء السعوديات الملهمات في الماضي والحاضر، اللواتي استمدين القوة بالصبر والشجاعة لمواجهة مصاعب الحياة، والسير قدماً نحو النجاح، وتحقيق الذات في حياتهن العائلية والاجتماعية والمهنية، مؤكدة أن المرأة السعودية تعيش اليوم عصرها الذهبي بكل المقاييس، فهي تُحقق المكاسب والنجاحات التي شملت كل المجالات والمستويات بثقة وواقعية عالية وملموسة.

وأضافت أن النحاجات التي تحققت في السنوات الأخيرة -تماشيا مع رؤية المملكة 2030- زادت من حضورها المحلي والإقليمي والعالمي، ووضعها على منصة الإعجاب والفخر والاعتزاز بهويتها، وحظيت بالثقة الكبيرة من القيادة الرشيدة التي تعدّ المرأة شريكاً فاعلاً مع الرجل في بناء ونهضة هذا الوطن الغالي، وتبوأت العديد من المناصب القيادية في الدولة .

// انتهى //

18:09ت م

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الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسأشادت المحاضر وكبير استشاريي أمراض وجراحه العيون عضو مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز البروفسور الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع بالثقة الكبيرة التي توليها حكومتنا الرشيدة بالمرأة السعودية ، ومشاركتها بفاعلية وكفاءة في رسم ملامح وطموحات الوطن.وأوضحت أن اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام يعدّ فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الدور المناط للنساء السعوديات الملهمات في الماضي والحاضر، اللواتي استمدين القوة بالصبر والشجاعة لمواجهة مصاعب الحياة، والسير قدماً نحو النجاح، وتحقيق الذات في حياتهن العائلية والاجتماعية والمهنية، مؤكدة أن المرأة السعودية تعيش اليوم عصرها الذهبي بكل المقاييس، فهي تُحقق المكاسب والنجاحات التي شملت كل المجالات والمستويات بثقة وواقعية عالية وملموسة.وأضافت أن النحاجات التي تحققت في السنوات الأخيرة -تماشيا مع رؤية المملكة 2030- زادت من حضورها المحلي والإقليمي والعالمي، ووضعها على منصة الإعجاب والفخر والاعتزاز بهويتها، وحظيت بالثقة الكبيرة من القيادة الرشيدة التي تعدّ المرأة شريكاً فاعلاً مع الرجل في بناء ونهضة هذا الوطن الغالي، وتبوأت العديد من المناصب القيادية في الدولة .// انتهى //18:09ت م0158

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