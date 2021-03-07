السعودية اليوم / ‏الجامعة الإلكترونية تطلق نظام "مؤشر" لقياس التعليم الإلكتروني



الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

أطلقت رئيسة الجامعة

وأوضحت الصفدي أن نظام " مؤشر" يقدم البيانات المتعلقة باستخدام وتفعيل نظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد بهدف مراقبة وزيادة مستويات الاستخدام من أجل تحسين عملية التعلم والخبرة التعليمية لجميع مستويات الإدارات الأكاديمية في الجامعة ، كما يوفر لوحات للمستويات المختلفة موجهة لرئاسة الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والبرامج.

وأفادت أن نظام" مؤشر" يهدف إلى تزويد الجامعة بتصور حول الفجوة الحالية بين البيانات المتاحة والبيانات والمعلومات المنشود استخراجها من نظام التعلم الإلكتروني، وكذلك تحويل بيانات التعلم إلى معرفة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، ويعمل على تعيين التحديات الفعلية التي يواجهها المستخدمون (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) وكيف يمكن تحليلها من أجل اتخاذ الخطط والإستراتيجيات والقرارات.

// انتهى //

17:20ت م

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الرياض 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسأطلقت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي -عبر الاتصال المرئي- اليوم نظام تحليل بيانات التعليم الإلكتروني "مؤشر".وأوضحت الصفدي أن نظام " مؤشر" يقدم البيانات المتعلقة باستخدام وتفعيل نظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد بهدف مراقبة وزيادة مستويات الاستخدام من أجل تحسين عملية التعلم والخبرة التعليمية لجميع مستويات الإدارات الأكاديمية في الجامعة ، كما يوفر لوحات للمستويات المختلفة موجهة لرئاسة الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والبرامج.وأفادت أن نظام" مؤشر" يهدف إلى تزويد الجامعة بتصور حول الفجوة الحالية بين البيانات المتاحة والبيانات والمعلومات المنشود استخراجها من نظام التعلم الإلكتروني، وكذلك تحويل بيانات التعلم إلى معرفة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، ويعمل على تعيين التحديات الفعلية التي يواجهها المستخدمون (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) وكيف يمكن تحليلها من أجل اتخاذ الخطط والإستراتيجيات والقرارات.// انتهى //17:20ت م0146

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